Более трехсот девушек похитили из школы-интерната в Нигерии. Вооруженные люди ворвались в общежитие и забрали детей, одновременно заблокировав правоохранителей и военных на базе рядом.

Это далеко не первый подобный случай в стране. Боевики различных вооруженных группировок регулярно и массово похищают детей.

Напомним, в начале февраля В Нигерии боевики напали на две деревни: жестоко убиты десятки людей

Похищение более 300 девушек в Нигерии: что известно

317 девочек в штате Замфара в Нигерии попали в руки боевиков. Они приехали среди ночи 26 февраля в государственную школу-интернат в городе Джангебе на 20 мотоциклах, ворвались в общежитие и неизвестно куда забрали детей.

Количество похищенных подтвердила местная полиция. Она совместно с военными срочно начали операцию по поиску пропавших.

Но местный житель Муса Мустафа рассказал Associated Press, что преступники после нападения на школу атаковали и военный лагерь, расположенный неподалеку – как раз для того, чтобы армия не могла вмешаться.

Примерно 500 девочек в общем жили в школе, но только часть из них смогли убежать.

Для чего боевики похищают детей

В Нигерии ситуация нестабильна – на территории страны действуют несколько вооруженных группировок. Кроме нападений на военных и полицию, они позволяют себе грабить мирные деревни. Более того – не чураются похищения детей.

Их бандиты затем обменивают на выкуп или на своих же "коллег" из тюрем. В то же время власть в Нигерии заявляет, по образцу США, что переговоров с террористами не ведет.

Не все случаи похищений детей в Нигерии известны прессе, но вот самые громкие: