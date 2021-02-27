Понад три сотні дівчат викрали зі школи-інтернату у Нігерії. Озброєні люди увірвалися до гуртожитку і забрали дітей, водночас заблокувавши правоохоронців та військових на базі поруч.

Це далеко не перший подібний випадок у країні. Бойовики різних озброєних угруповань регулярно та масово викрадають дітей.

Нагадаємо, на початку лютого У Нігерії бойовики напали на два села: жорстоко вбиті десятки людей

Викрадення понад 300 дівчат у Нігерії: що відомо

317 дівчаток у штаті Замфара в Нігерії потрапили до рук бойовиків. Вони приїхали серед ночі 26 лютого до державної школи-інтернату у місті Джангебе на 20 мотоциклах, увірвалися в гуртожиток і невідомо куди забрали дітей.

Кількість викрадених підтвердила місцева поліція. Вона спільно з військовими терміново розпочали операцію з пошуку зниклих.

Але місцевий мешканець Муса Мустафа розповів Associated Press, що злочинці після нападу на школу атакували й військовий табір, розташований неподалік – якраз для того, щоб армія не могла втрутитися.

Приблизно 500 дівчаток загалом мешкали у школі, та тільки частина з них змогли втекти.

Для чого бойовики викрадають дітей

У Нігерії ситуація нестабільна – на території країни діють кілька озброєних угруповань. Окрім нападів на військових та поліцію, вони дозволяють собі грабувати мирні села. Ба більше – не цураються викрадень дітей.

Їх бандити потім обмінюють на викуп або на своїх же "колег" із в'язниць. Водночас влада у Нігерії заявляє, за зразком США, що перемовин із терористами не веде.

Не всі випадки викрадень дітей у Нігерії відомі пресі, але ось найгучніші: