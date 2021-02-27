Бойовики у Нігерії викрали зі школи понад 300 дівчат: що з ними буде
Понад три сотні дівчат викрали зі школи-інтернату у Нігерії. Озброєні люди увірвалися до гуртожитку і забрали дітей, водночас заблокувавши правоохоронців та військових на базі поруч.
Джерело:Associated Press
Це далеко не перший подібний випадок у країні. Бойовики різних озброєних угруповань регулярно та масово викрадають дітей.
Нагадаємо, на початку лютого У Нігерії бойовики напали на два села: жорстоко вбиті десятки людей
Викрадення понад 300 дівчат у Нігерії: що відомо
317 дівчаток у штаті Замфара в Нігерії потрапили до рук бойовиків. Вони приїхали серед ночі 26 лютого до державної школи-інтернату у місті Джангебе на 20 мотоциклах, увірвалися в гуртожиток і невідомо куди забрали дітей.
- Кількість викрадених підтвердила місцева поліція. Вона спільно з військовими терміново розпочали операцію з пошуку зниклих.
- Але місцевий мешканець Муса Мустафа розповів Associated Press, що злочинці після нападу на школу атакували й військовий табір, розташований неподалік – якраз для того, щоб армія не могла втрутитися.
Приблизно 500 дівчаток загалом мешкали у школі, та тільки частина з них змогли втекти.
Для чого бойовики викрадають дітей
У Нігерії ситуація нестабільна – на території країни діють кілька озброєних угруповань. Окрім нападів на військових та поліцію, вони дозволяють собі грабувати мирні села. Ба більше – не цураються викрадень дітей.
- Їх бандити потім обмінюють на викуп або на своїх же "колег" із в'язниць. Водночас влада у Нігерії заявляє, за зразком США, що перемовин із терористами не веде.
Не всі випадки викрадень дітей у Нігерії відомі пресі, але ось найгучніші:
- У квітні 2014 року бойовики "Боко Харам" викрали майже 300 дівчаток зі школи в Борно. Понад 100 з них так і не знайшли.
- У грудні 2020 року майже 400 учнів викрали зі школи у Кацині. На щастя, врятувати тоді вдалося всіх.
- 17 лютого 2021 бойовики атакували державний коледж-інтернат у Кагарі – частина учнів зникли, а були й загиблі.
Поділитися новиною