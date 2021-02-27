Влада Нігерії наказала закрити всі школи-інтернати в північно-західному штаті Замфара. Поштовхом до цього стало масове викрадення учениць у штаті бойовиками.

Відповідне рішення влада ухвалила ще у п'ятницю, 26 лютого. Тоді й сталося масове викрадення дівчат зі школи-інтернату.

Важливо Бойовики у Нігерії викрали зі школи понад 300 дівчат: що з ними буде

Губернатор штату Замфара Белло Матавалле пояснив, що цей крок потрібен для запобігання діяльності бойовиків проти учнів.

Я хочу запевнити батьків жертв, що ми робимо все можливе, щоб врятувати учениць та возз'єднати їх з сім'ями,

– сказав він.

Що відомо про викрадення дівчат у Нігерії

Жахливе викрадення сталося у штаті Замфара 26 лютого. Тоді озброєні бойовики увірвалися до гуртожитку і забрали 317 дівчаток.

Бойовики заблокувавши правоохоронців та військових на базі поруч, тож вони не змогли допомогти дітям.

Відомо, що у гуртожитку мешкали приблизно 500 дівчаток. Дехто з них встиг втекти. У поліції заявили, що вже почали операцію з пошуку зниклих.

Що буде з дівчатами

Достеменно невідомо, але у Нігерії популярна практика, коли бандити обмінюють своїх жертв на викуп або на своїх же "колег" із в'язниць. Водночас нігерійські чиновники розділилися на два табори: одні – не цураються вести перемовини зі злочинними групами, інші ж – підтримують підхід нульової толерантності.

Штат Замфара, де сталося викрадення дівчат: карта