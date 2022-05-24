Рашисты совершили несколько обстрелов украинской железной дороги. Они хотели перебить поставки украинской армии, особенно они надеялись помешать оружию, которое нам предоставляют западные партнеры, добраться до рук наших защитников и защитниц на фронте.

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Оружие западных партнеров – невредимое

Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, планы врага нанести ущерб западному оружию при транспортировке провалились, как и многие другие.

Ни одна партия западного оружия не пострадала во время перевозки. Россияне рассказывают много сказок, но это сплошная ложь. Было несколько "прилетов" на склады, но система транспортировки работает в совершенстве,

– сказал Арестович.

Также он добавил, что от типа оружия и навыков наших героев зависит то, как быстро оно попадает на фронт. Многие виды оружия наши воины уже овладели, в том числе и за границей. В таком случае она сразу отправляется в зону боевых действий.

Использование некоторого оружия требует дополнительной учебы, поэтому с этим вооружением ВСУ сначала знакомятся на полигонах.

Помощь Украине от партнеров

Соединенные Штаты Америки выделили на оружие и другую помощь Украине 40 миллиардов долларов. Они уже активно передают ВСУ средства для эффективного уничтожения российских кафиров.

Также по итогам онлайн-встречи министров обороны стран-партнеров еще 20 стран заявили о предоставлении пакетов помощи для Украины.

Война России против Украины: последние новости

Рашистам никак не удается прорвать линию обороны наших воинов, а в каждой попытке атаковать позиции ВСУ они несут потери. Поэтому командование российских оккупантов начало говорить о том, что уменьшит интенсивность наступательных действий. Врагу приходится беречь остатки своих сил, ведь его попытки восполнить потери и набрать новое "пушечное мясо" провалились. Кроме того, моральное состояние русской армии падает с каждым днем, русские солдаты начали беспокоиться о возможности сохранить свою жизнь.

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