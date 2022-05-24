Рашисти здійснили декілька обстрілів української залізниці. Вони хотіли перебити постачання української армії, особливо вони сподівалися завадити зброї, яку нам надають західні партнери, дістатися рук наших захисників та захисниць на фронті.

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Зброя західних партнерів – неушкоджена

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, плани ворога завдати шкоди західній зброї при транспортуванні провалилися, як і багато інших.

Жодна партія західної зброї не постраждала під час перевезення. Росіяни розповідають багато казок, але це суцільна брехня. Було декілька "прильотів" на склади, але система транспортування працює досконало,

– сказав Арестович.

Також він додав, що від типу зброї та навичок наших героїв залежить те, як швидко вона потрапляє на фронт. Багато видів зброї наші воїни вже опанували, в тому числі й за кордоном. В такому разі вона одразу вирушає в зону бойових дій.

Використання деякої зброї потребує додаткового навчання, тому з цим озброєнням ЗСУ спочатку знайомляться на полігонах.

Допомога Україні від партнерів

Сполучені Штати Америки виділили на зброю та іншу допомогу Україні 40 мільярдів доларів. Вони вже активно передають ЗСУ засоби для ефективного знищення російських окупантів.

Також за підсумками онлайн-зустрічі міністрів оборони країн-партнерів, ще 20 країн заявили про надання пакетів допомоги для України.

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Рашистам ніяк не вдається прорвати лінію оборони наших воїнів, а в кожній спробі атакувати позиції ЗСУ вони зазнають втрат. Через це командування російських окупантів почало говорити про те, що зменшить інтенсивність наступальних дій. Ворогу доводиться берегти залишки своїх сил, адже його спроби поповнити втрати та набрати нове "гарматне м'ясо" провалилися. Окрім того, моральний стан російської армії падає з кожним днем, російські солдати почали турбуватися про можливість зберегти своє життя.

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