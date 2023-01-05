Ни одна разведка не давала и шанса, что Украина выстоит в войне, – Данилов

Западные разведки полагали, что после полномасштабного вторжения России Украина не устоит в войне. Однако они просто не знали, какие украинцы на самом деле.

Представители "различных спецструктур" стран-партнеров приезжали в Киев и прогнозировали оккупацию Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Разведки не давали Украине и "шанса"

Рассказывали, что якобы будет ликвидация высшего военно-политического руководства, концлагеря и фильтрационные лагеря. Данилов объяснял союзникам, что ничего подобного не произойдет.

Я им отвечал, что вы нас просто не знаете. Такого не будет. Хочу, чтобы у вас было понимание: ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса от слова "совсем",

– говорит секретарь СНБО.

Он добавил, что на каждой встрече партнеры предупреждали об угрозах власти, поэтому всегда предлагали эвакуацию. Данилов отметил, что россияне наивно планировали до 7 марта захватить Киев и Левобережье Украины.

В феврале возможно обострение

Данилов предупредил, что есть много маркеров, которые свидетельствуют, что в феврале россияне могут попытаться обострить ситуацию на фронте.

Однако Украина готовится к любому развитию событий. В частности, несколько раз в неделю проводятся заседания Ставки Верховного главнокомандующего для оценки ситуации.