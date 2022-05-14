За нарушение предписаний, нарушающих права человека, женщинам грозят штраф и даже арест. Размер такого штрафа составляет 140 долларов – половина месячной зарплаты в Туркменистане.

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Что запретили женщинам в Туркменистане

Делать макияж и маникюр;

наращивать ногти или ресницы;

окрашивать волосы, даже в домашних условиях;

делать татуаж;

колоть ботокс;

ездить в такси. Женщинам разрешат находиться в автомобиле только с родственниками-мужчинами, и только на заднем сиденье. В то же время после 20:00 женщинам вообще нельзя находиться в салоне автомобиля;

носить обжатую одежду и даже белые свадебные платья. Все, что можно – это широкие длинные платья или брюки с вышивкой.

Более того, женщины должны избавиться от результатов косметических процедур. Например, увеличенные губы или груди. В то же время, косметологи остались в стране без работы, ведь за нее им грозит штраф.

Обратите внимание, что эти правила касаются не только гражданок Туркменистана, но и туристок.

Запреты не являются официальными

Такие правила носят неофициальный характер. Сходные запреты существовали и раньше, но не все их соблюдали. Несмотря на это, теперь участились случаи работы так называемых "патрулей красоты". Это полицейские, которые контролируют, как выглядят женщины на улицах.

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Журналисты говорят, что в стране все чаще стали задерживать женщин или выписывать им штрафы. Силовики останавливают не только туркменок, но женщин других национальностей.

Обратите внимание! По данным СМИ, власти Туркменистане хотят запретить женщинам выезжать за границу.

Главное о выборах президента в Туркменистане

В марте стало известно, что президентом страны был избран сын предыдущего главы государства – Сердар Бердимухамедов. Оппозиционные СМИ сообщили, что голосование прошло с большим количеством нарушений.

Кстати, с 1990 года в Туркменистане поменялось только 3 президента.

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