Как отмечают, на новых его фото костюм темно-синий, на прошлогодних – черный.

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Сколько стоит обновление портретов

Если портрет полностью заменить вместе с рамой, это стоит около 100 манатов (29 долларов). Если заменить только снимок без рамки, то бюджетникам придется потратить около 50 – 60 манатов (около 16 долларов).

Для максимального снижения стоимости портретных заявок бюджетники размещают новую фотографию главы государства в рамы прошлого года.

Бюджетчики недовольны

Работники госучреждений заявили, что ежегодная замена президентских портретов – слишком большая финансовая нагрузка.

Вешать новые портреты стало традицией. Мероприятие влечет за собой дополнительные расходы для учителей и персонала,

– сказал работник одного из госучреждений Лебапского велаята.

По словам бюджетников, разница между новым и старым портретом едва заметна.

"На новом снимке изображен темно-синий костюм президента. И это все. На фото 2021 года его костюм был черным. Сейчас он изображен в темно-синем костюме", – сказал собеседник местного учреждения.

Обратите внимание! Туркменский режим последовательно превозносит культ личности семьи Бердымухамедовых. Прославляются родители, сын и внуки президента.

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