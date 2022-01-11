Як зазначають, на нових фото його костюм темно-синій, на минулорічних – чорний.

Важливо Ніхто ніколи не бачив: ЗМІ опублікували фото дружини президента Туркменістану

Скільки коштує оновлення портретів

Якщо портрет повністю замінити разом із рамою, це коштує близько 100 манатів (29 доларів). Якщо замінити лише знімок без рамки, то бюджетникам доведеться витратити на це близько 50 – 60 манатів (близько 16 доларів).

Для максимального зниження вартості портретних заявок бюджетники розміщують нову фотографію глави держави у минулорічні рами.

Бюджетники невдоволені

Працівники держустанов заявили, що щорічна заміна президентських портретів – надто велике фінансове навантаження.

Вішати нові портрети стало традицією. Захід спричиняє додаткові витрати для вчителів і персоналу,

– сказав працівник однієї з держустанов Лебапського велаята.

За словами бюджетників, різниця між новим і старим портретом ледь помітна.

"На новому знімку зображено темно-синій костюм президента. І це все. На фото 2021 його костюм був чорним. Зараз він зображений у темно-синьому костюмі", – сказав співрозмовник місцевої установи.