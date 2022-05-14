За порушення приписів, які порушують права людини, жінкам загрожують штраф та навіть арешт. Розмір такого штрафу становить 140 доларів – половина місячної зарплати в Туркменістані.

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Що заборонили жінкам у Туркменістані

Робити макіяж та манікюр;

нарощувати нігті чи вії;

фарбувати волосся, навіть у домашніх умовах;

робити татуаж;

колоти ботокс;

їздити у таксі. Жінкам дозволять перебувати в автомобілі лише з родичами-чоловіками, і лише на задньому сидінні. Водночас після 20:00 жінкам взагалі не можна перебувати в салоні автівки;

носити обтислий одяг і навіть білі весільні сукні. Все, що можна, – це широкі довгі сукні або штани з вишивкою.

Ба більше, жінки повинні позбавитися результатів косметичних процедур. Наприклад, збільшених губ чи грудей. Водночас косметологи залишилися в країні без роботи, адже за неї їм загрожує штраф.

Зауважимо, що ці правила стосуються не лише громадянок Туркменістану, а й туристок.

Заборони не є офіційними

Такі правила мають неофіційний характер. Схожі заборони існували й раніше, але не всі їх дотримувалися. Попри це тепер почастішали випадки роботи так званих "патрулів краси". Це поліцейські, які контролюють те, як виглядають жінки на вулицях.

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Журналісти кажуть, що в країні все частіше почали затримувати жінок або виписувати їм штрафи. Силовики зупиняють не лише туркменок, а й жінок інших національностей.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, влада Туркменістані хоче заборонити жінкам виїжджати за кордон.

Головне про вибори президента в Туркменістані

У березні стало відомо, що президентом країни обрали сина попереднього глави держави – Сердара Бердимухамедова. Опозиційні ЗМІ повідомили, що голосування минуло з великою кількістю порушень.

До речі, з 1990 року у Туркменістані помінялися лише 3 президенти.

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