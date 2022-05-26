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Комментарий Алексея Печия

С Максимом Кацом должен был пообщаться ведущий 24 канала Алексей Печий, который объяснил, что запланированный стрим не имел целью показать якобы "хороших русских", а как раз наоборот. Ведущий отметил, что именно поэтому в анонсе словосочетание так же было взято в кавычки.

Алексей Печий поблагодарил всех украинцев, которые не остались в стороне и высказали свое мнение по поводу запланированного стрима.