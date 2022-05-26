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Цікаво Чому Кац небезпечний для України: ексклюзивний розбір від "Загону Кіноманів"

Коментар Олексія Печія

З Максимом Кацом мав поспілкуватися ведучий 24 каналу Олексій Печій, який пояснив, що запланований стрім не мав на меті показати нібито "хороших рускіх", а якраз навпаки. Ведучий зазначив, що саме тому в анонсі словосполучення так само було взяте у лапки.

Олексій Печій подякував усім українцям, які не залишилися осторонь та висловили свою думку щодо запланованого стріму.