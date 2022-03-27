В эфире телеканала "Рада" мэр Славутича Юрий Фомичев категорически отрицал какие-либо компромиссы с российскими наемниками. Он подчеркнул, что город был без оружия, поэтому просто не мог противостоять им изнутри.

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С оккупантами в Славутиче никто не собирается договариваться

Он отметил, что ВСУ приняли решение прекратить сопротивление в городе. Это сделали для того чтобы не разрушать дома и не лишать жизни мирное население.

В самом городе нет ни оружия, ни средств для обороны. Таким образом, удалось спасти как украинских бойцов, так и жителей Славутича.

От оккупантов никаких требований мы не принимали. Они только захотели проверить город на наличие оружия. Сам же Славутич вышел на мирный протест против российских наемников, которых не хотят видеть на своей земле,

– подчеркнул он.

Что касается оружия, то Фомичев совершенно спокоен. Все оружие раньше вывезли из города ВСУ. Так что оккупанты в Славутиче ничего не найдут.

Также он подчеркнул, что с российскими наемниками в городе никакого сотрудничества не ведут. И брать от них никто ничего не собирается, хоть Славутич и в оккупации.

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