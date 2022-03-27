В ефірі телеканалу "Рада" мер Славутича Юрій Фомічев категорично заперечив будь-які компроміси з російськими найманцями. Він підкреслив, що місто було без зброї, тож просто не могло протистояти їм зсередини.

Читайте також Славутич під українським прапором, – мер запевнив, що жодної "гуманітарки" від росіян не беруть

З окупантами у Славутичі ніхто не збирається домовлятися

Він зазначив, що ЗСУ прийняли рішення припинити опір у місті. Це зробили для того, щоб не руйнувати будинки та не позбавляти життя мирного населення.

У самому ж місті немає ані зброї, ані засобів для оборони. Тож таким чином вдалося врятувати як українських бійців, так і мешканців Славутича.

Від окупантів жодних вимог ми не приймали. Вони лише захотіли перевірити місто на наявність зброї. Сам же Славутич вийшов на мирний протест проти російських найманців, яких не хочуть бачити на своїй землі,

– підкреслив він.

Що стосується зброї, то Фомічев абсолютно спокійний. Усю зброю раніше вивезли з міста ЗСУ. Тож окупанти у Славутичі нічого не знайдуть.

Також він підкреслив, що з російськими найманцями у місті жодної співпраці не ведуть. І брати від них ніхто нічого не збирається, хоч Славутич і в окупації.

Це цікаво – Втрати ворога станом на ранок 27 березня – дивіться відео: