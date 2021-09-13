Рэпер не сможет приехать в Украину

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

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По данным экспертизы, в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотиков и психотропов. "Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", – подчеркнули в СБУ.

Спецслужба уже проинформировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна. В то же время там отметили, что пребывание лица в "черном списке" Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность в нашей стране.

Поэтому любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены,
– заверили в СБУ.

Несмотря на это на сайтах до сих пор продолжают продавать билеты на концерт рэпера. Их стоимость колеблется в пределах 690 – 4490 гривен.

В Україні продають квитки на концерт Моргенштерна
В Украине продают билеты на концерт Моргенштерна / Скриншот

Моргенштерн собирается в Украину: что известно

  • Рэпер планировал выступить в Украине в июне 2021 года. Однако все отменил, потому что боялся ехать.
  • 28 апреля Моргенштерна внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответственно, ему запретили въезд.
  • Россиянин решил обжаловать это решение и обратился в Окружной административный суд Киева. Сейчас дело рассматривают.
  • В начале июля Моргенштерн заявил, что приехал в Украину вместе со своей девушкой. Тогда в СБУ намекнули, что рэпер врет. Несоответствие его слов заметили и внимательные подписчики исполнителя в инстаграме.