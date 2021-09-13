Репер не зможе приїхати в Україну

Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Про це заявили у пресслужбі відомства.

Рекомендуємо "Для чого пускати в Україну біосміття": в мережі обурилися через концерт російської Інстасамки

За даними експертизи, у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотиків та психотропів. "Це створює передумови для конфліктних ситуацій щодо до організаторів та учасників концерту за його участі", – підкреслили в СБУ.

Спецслужба вже проінформувала відповідні органи про заплановані концерти Моргенштерна. Водночас там наголосили, що перебування особи в "чорному списку" Мінкульту автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність у нашій країні.

Тому будь-які гастролі Моргенштерна на території України – заборонені,

– запевнили у СБУ.

Попри це на сайтах досі продовжують продавати квитки на концерт репера. Їхня вартість коливається в межах 690 – 4490 гривень.



В Україні продають квитки на концерт Моргенштерна / Скриншот

Моргенштерн збирається в Україну: що відомо