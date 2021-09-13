Репер не зможе приїхати в Україну
Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Про це заявили у пресслужбі відомства.
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За даними експертизи, у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотиків та психотропів. "Це створює передумови для конфліктних ситуацій щодо до організаторів та учасників концерту за його участі", – підкреслили в СБУ.
Спецслужба вже проінформувала відповідні органи про заплановані концерти Моргенштерна. Водночас там наголосили, що перебування особи в "чорному списку" Мінкульту автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність у нашій країні.
Тому будь-які гастролі Моргенштерна на території України – заборонені,
– запевнили у СБУ.
Попри це на сайтах досі продовжують продавати квитки на концерт репера. Їхня вартість коливається в межах 690 – 4490 гривень.
В Україні продають квитки на концерт Моргенштерна / Скриншот
Моргенштерн збирається в Україну: що відомо
- Репер планував виступити в Україні у червні 2021 року. Однак все скасував, бо боявся їхати.
- 28 квітня Моргенштерна внесли у список осіб, що загрожують національній безпеці України. Відповідно, йому заборонили в'їзд.
- Росіянин вирішив оскаржити це рішення і звернувся в Окружний адміністративний суд Києва. Наразі справу розглядають.
- На початку липня Моргенштерн заявив, що приїхав до України разом зі своєю дівчиною. Тоді в СБУ натякнули, що репер бреше. Невідповідність його слів помітили й уважні підписники виконавця в інстаграмі.