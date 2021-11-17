Деньги можно будет потратить на покупку билетов в кинотеатр или на концерт, также на занятия спортом и путешествия по Украине на самолете или поезде. Об этом премьер-министр рассказал на заседании правительства.
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Налогов на программу не будет
В программе примут участие около 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране. Из общего фонда госбюджета выделят 3 миллиарда гривен в этом году, а в следующем – могут расширить финансирование. Программа работает с 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года.
Премьер подчеркнул, что никаких налогов на эту тысячу гривен не будут начислять. И выплаты также не будут влиять на начисление субсидий.
К слову, таким образом хотят не только поддержать бизнес, но и поощрить украинцев вакцинироваться. У власти есть цель – чтобы прививку получили 70% взрослого населения.
Шмыгаль рассказал о "тысяче за вакцинацию":
Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинцы, которые сделали 2 дозы вакцины от коронавируса, смогут получить по 1 тысяче гривен.
- Впоследствии спикер Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что деньги будут выдавать не наличными, а сертификатом. Исчерпывающий список с перечнем товаров и услуг, на которые можно будет потратить деньги, объявят в ближайшее время.
- Шмыгаль же говорил, что оплату тысячи через Дию профинансируют сами же украинцы, которые платят налоги.
- Вице-спикер Рады Александр Корниенко рассказывал, что за соответствующий законопроект парламентарии могут взяться уже на этой неделе.