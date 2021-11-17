Гроші можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр чи на концерт, також на заняття спортом та подорожі Україною літаком або потягом. Про це прем'єр-міністр розповів на засіданні уряду.
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Податків на програму не буде
У програмі візьмуть участь близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні. Із загального фонду держбюджету виділять 3 мільярди гривень цього року, а наступного – можуть розширити фінансування. Програма працює з 19 грудня й діятиме до кінця 2022 року.
Прем'єр наголосив, що жодних податків на цю тисячу гривень не нараховуватимуть. і виплати також не впливатимуть на нарахування субсидій.
До слова, таким чином хочуть не тільки підтримати бізнес, а й заохотити українців вакцинуватись. У влади є мета – аби щеплення отримали 70% дорослого населення.
Шмигаль розповів про "тисячу за вакцинацію":
Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський розповів, що українці, які зробили 2 дози вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати по 1 тисячі гривень.
- Згодом речник Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що гроші видаватимуть не готівкою, а сертифікатом. Вичерпний список з переліком товарів та послуг, на які можна буде витратити гроші, оголосять найближчим часом.
- Шмигаль ж говорив, що оплату тисячі через Дію профінансують самі ж українці, які платять податки.
- Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко розповідав, що за відповідний законопроєкт парламентарі можуть взятись вже цього тижня.