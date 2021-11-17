Гроші можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр чи на концерт, також на заняття спортом та подорожі Україною літаком або потягом. Про це прем'єр-міністр розповів на засіданні уряду.

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Податків на програму не буде

У програмі візьмуть участь близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу по всій країні. Із загального фонду держбюджету виділять 3 мільярди гривень цього року, а наступного – можуть розширити фінансування. Програма працює з 19 грудня й діятиме до кінця 2022 року.

Прем'єр наголосив, що жодних податків на цю тисячу гривень не нараховуватимуть. і виплати також не впливатимуть на нарахування субсидій.

До слова, таким чином хочуть не тільки підтримати бізнес, а й заохотити українців вакцинуватись. У влади є мета – аби щеплення отримали 70% дорослого населення.

Шмигаль розповів про "тисячу за вакцинацію":

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