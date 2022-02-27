Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она убеждена, что россияне не могут вести переговоры "с пистолетом у висков украинцев".
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Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины,
– отметила она.
Что еще сказала глава МИД Великобритании
- Сейчас ведомство работает над списком лиц, которые подпадут под санкции. "Мы работаем над сводом дел и каждые несколько недель будем добавлять новых олигархов. Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", – добавила глава.
- Однако, чтобы деградировать российскую экономику и ее "военную машину", нужно время – возможно и несколько лет.
- Россия имеет мощные силы, однако храбрые украинцы настроены отстаивать свой суверенитет и защищать территориальную целостность.