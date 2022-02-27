Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона переконана, що росіяни не можуть вести переговори "з пістолетом біля скронь українців".

Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої

Якщо росіяни серйозно ставляться до ідеї переговорів, їм потрібно вивести свої війська з України,

– відзначила вона.

Що ще сказала глава МЗС Великої Британії