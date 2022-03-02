Никаких ультиматумов, – украинская делегация о переговорах с Россией
2 марта 2022 , 22:17Читати новину українською
Украинская делегация 2 марта поехала на второй раунд переговоров с Россией. В Офисе президента заявили, что делегация будет стоять на своем. От страны-оккупанта не может быть никаких ультиматумов.
Соответствующую информацию сообщили источники 24 канала в Офисе Президента. Алексей Арестович – советник главы ОП – ранее заметил: ничего не изменится – украинская делегация будет настаивать на своем.
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Никаких ультиматумов,
– заявила украинская делегация.
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