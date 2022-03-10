Одним из факторов, влияющих на активное противостояние Кремлю, является круглосуточное освещение правдивой информации в СМИ. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Более 200 тысяч украинцев уже вернулись из-за границы

15-й день великой войны в Европе. Никаких значительных успехов у россиян по всей 700-километровой линии фронта нет. А одной из причин этого есть правда о войне в онлайн-режиме. Почти 2000 иностранных журналистов ежедневно находятся в горячих точках этой войны,

– сказал Подоляк.

Он поблагодарил журналистов за то, что они правдиво освещают информацию о ситуации в Украине и рассказывают миру о зверствах оккупантов.

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