Одним з чинників, які впливають на активне протистояння Кремлю, є цілодобове висвітлення правдивої інформації у ЗМІ. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

15-й день великої війни у Європі. Жодних значних успіхів у росіян по всій 700-кілометровій лінії фронту немає. А однією з причин цього є правда про війну в онлайн-режимі. Майже 2000 іноземних журналістів щодня перебувають у найгарячіших точках цієї війни,

– сказав Подоляк.

Він подякував журналістам за те, що вони правдиво висвітлюють інформацію про ситуацію в Україні та розповідають світу про звірства окупантів.

Новина доповнюється...