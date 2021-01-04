Никакого алкоголя: Норвегия ужесточает карантин из-за COVID-19
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Норвегия усиливает карантин. Новые правила вступят в силу 4 января и продлятся не менее 14 дней.
Власти страны боятся начала новой волны коронавируса. Об этом сообщает DW.
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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подчеркнула, что нельзя біть легкомысленными.
Какие ограничения будут действовать в стране
- В барах и ресторанах Норвегии запретят продавать алкогольные напитки.
- В одном помещении разрешено собираться только компаниям до 5 человек.
- В магазинах будут действовать ограничения по количеству посетителей.
- Спортивные и развлекательные мероприятия отсрочат на более безопасное время.
- Людям рекомендуют воздержаться от путешествий.
- Кроме того, в ближайшее время стоит отменить домашние вечеринки с гостями.
Что известно о коронавирусе в Норвегии
- Норвегия относится к странам с самым низким приростом зараженных коронавирусом.
- С начала пандемии там зафиксировано лишь более 50 тысяч зараженных.
- Умерли 436 инфицированных.
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