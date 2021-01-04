Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Норвегия усиливает карантин. Новые правила вступят в силу 4 января и продлятся не менее 14 дней.

Власти страны боятся начала новой волны коронавируса. Об этом сообщает DW. Актуально В Норвегии обнаружили тела уже 6 погибших из-за оползня: что известно Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подчеркнула, что нельзя біть легкомысленными. Какие ограничения будут действовать в стране В барах и ресторанах Норвегии запретят продавать алкогольные напитки.

В одном помещении разрешено собираться только компаниям до 5 человек.

В магазинах будут действовать ограничения по количеству посетителей.

Спортивные и развлекательные мероприятия отсрочат на более безопасное время.

Людям рекомендуют воздержаться от путешествий.

Кроме того, в ближайшее время стоит отменить домашние вечеринки с гостями. Что известно о коронавирусе в Норвегии Норвегия относится к странам с самым низким приростом зараженных коронавирусом.

С начала пандемии там зафиксировано лишь более 50 тысяч зараженных.

Умерли 436 инфицированных.