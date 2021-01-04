Через погіршення ситуації з коронавірусом Норвегія посилює карантин. Нові правила набудуть чинності 4 січня і триватимуть щонайменше 14 днів.

Влада країни боїться початку нової хвилі коронавірусу. Про це повідомляє DW. Актуально У Норвегії через зсув ґрунту виявили тіла вже 6 загиблих: що відомо Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сульберг наголосила, що не можна легковажити. Які обмеження діятимуть у країні У барах та ресторанах Норвегії заборонять продавати алкогольні напої. В одному приміщенні дозволено збиратися лише компаніям до 5 людей. У крамницях діятимуть обмеження щодо кількості відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи відтермінують на безпечніший час. Людям рекомендують утриматися від подорожей. Окрім того, найближчим часом варто скасувати домашні вечірки з гостями. Що відомо про коронавірус у Норвегії Норвегія належить до країн із найнижчим приростом заражених коронавірусом.

Від початку пандемії там зафіксовано лише понад 50 тисяч заражених.

Померли 436 інфікованих.