Ніякого алкоголю: Норвегія посилює карантин через COVID-19
Через погіршення ситуації з коронавірусом Норвегія посилює карантин. Нові правила набудуть чинності 4 січня і триватимуть щонайменше 14 днів.
Влада країни боїться початку нової хвилі коронавірусу. Про це повідомляє DW.
Актуально У Норвегії через зсув ґрунту виявили тіла вже 6 загиблих: що відомо
Прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сульберг наголосила, що не можна легковажити.
Які обмеження діятимуть у країні
- У барах та ресторанах Норвегії заборонять продавати алкогольні напої.
- В одному приміщенні дозволено збиратися лише компаніям до 5 людей.
- У крамницях діятимуть обмеження щодо кількості відвідувачів.
- Спортивні та розважальні заходи відтермінують на безпечніший час.
- Людям рекомендують утриматися від подорожей.
- Окрім того, найближчим часом варто скасувати домашні вечірки з гостями.
Що відомо про коронавірус у Норвегії
- Норвегія належить до країн із найнижчим приростом заражених коронавірусом.
- Від початку пандемії там зафіксовано лише понад 50 тисяч заражених.
- Померли 436 інфікованих.
Поділитися новиною