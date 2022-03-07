Никакого военного смысла, просто террор, – Зеленский о ночных обстрелах Николаева и Харькова

Российские оккупанты гатят по мирному населению без всякого военного смысла. Они терроризируют мирное население и удерживают людей в заложниках.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения 7 марта.

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"Ночью оккупанты ударили по Николаеву, прямо по жилым районам, из реактивной артиллерии. Били по Харькову, спальные районы мирного города. Били по другим городам нашего государства. Никакого военного смысла – просто террор", – отметил президент.

Он добавил, что российские военные держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и других населенных пунктов. В то же время Зеленский подчеркнул, что эти города и поселки оккупированы временно – пока орки не получат наказание.

Обращение Зеленского 7 марта: видео

Оккупанты обстреляли Николаев и Харьков в ночь на 7 марта

Утром 7 марта российские захватчики атаковали Николаев. Жилищные массивы города обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате вражеской атаки вспыхнуло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности, по городу есть неразорванные снаряды.

Также с 6 по 7 марта российские убийцы сбрасывали на Харьков авиабомбы. Поэтому в городе возникли масштабные пожары. В сети появились кадры ужасающих разрушений. По предварительным данным, с начала полномасштабной атаки России в Харькове погибли 209 человек, из них гражданских – 133.

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