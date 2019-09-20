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      Никакого компромисса, – экс-посол США в Украине предостерег Зеленского из-за "Приватбанка"

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      Экс-посол США в Украине предостерег Зеленского касательно отношений с Коломойским
      Экс-посол США в Украине предостерег Зеленского касательно отношений с Коломойским / openukraine.org

      Компромисс между украинскими властями и олигархом Игорем Коломойским может подорвать поддержку президента Владимира Зеленского на Западе.

      Глава государства должен осторожно обращаться с Коломойским, об этом экс-посол США в Украине Стивен Пайфер написал на своей твиттер-странице.

      Это интересно: Дело "Приватбанка": возможен ли компромисс Зеленского с Коломойским

      Сам Игорь Коломойский уже заявил, в судебном споре о национализации "Приватбанка" готов пойти на мировое соглашение. Для этого, мол, есть "окно возможностей". Однако от требований компенсации за свои потери бизнесмен не отказывается.

      За первые месяцы на посту Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, ни одного "компромисса" по "Приватбанку"), чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала,
      – написал американский дипломат.

      Тем временем еще одна компания Коломойского пошла на мировую с НБУ. Компания "Арлан", которая принадлежит бизнесмену, согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования. Их НБУ выдал "Приватбанку" до национализации.

      Что известно о национализации "Приватбанка"?Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.

      Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости США Игорь Коломойский Приватбанк Новости политики
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