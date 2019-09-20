09:36
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Як Зеленський догоджає Коломойському. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Жодного компромісу, – експосол США в Україні застеріг Зеленського через "Приватбанк"

      723 Читать новость на русском
      Експосол США в Україні застергі Зеленського щодо стосунків з Коломойським
      Експосол США в Україні застергі Зеленського щодо стосунків з Коломойським / openukraine.org

      Компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойським може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.

      Глава держави має обережно поводитись із Коломойським, про це екс-посол США в Україні Стівен Пайфер написав на своїй твіттер-сторінці.

      Це цікаво: Справа "Приватбанку": чи можливий компроміс Зеленського з Коломойським

      Сам Ігор Коломойський вже заявив, у судовій суперечці щодо націоналізацію "Приватбанку" готовий піти на мирову угоду. Для цього, мовляв, є "вікно можливостей". Однак від вимог компенсації за свої втрати бізнесмен не відмовляється.

      За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного "компромісу" щодо "Приватбанку"), щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу,
      – написав американський дипломат. 

      Тим часом ще одна компанія Коломойського пішла на мирову з НБУ. Компанія "Арлан", яка належить бізнесмену, погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування. Їх НБУ видав "Приватбанку" до націоналізації.

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      blog_ava
      Користувачі Facebook вирішили штурмувати Зону 51: веселі меми
      сьогодні
      2859
      Теги: Новини України Новини США Новини політики Приватбанк Ігор Коломойський Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сьогодні , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 323
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 вересня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1259
      "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      19 вересня , 21:46 "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео
      2021
      Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      19 вересня , 21:03 Перед запуском ринку землі необхідно захистити її від спекуляцій, – думка експерта
      Ірина Поліщук 492
      Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      19 вересня , 20:20 Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі
      Євгенія Мазур 14605
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук