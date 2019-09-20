Жодного компромісу, – експосол США в Україні застеріг Зеленського через "Приватбанк"
Компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойським може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.
Глава держави має обережно поводитись із Коломойським, про це екс-посол США в Україні Стівен Пайфер написав на своїй твіттер-сторінці.
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Сам Ігор Коломойський вже заявив, у судовій суперечці щодо націоналізацію "Приватбанку" готовий піти на мирову угоду. Для цього, мовляв, є "вікно можливостей". Однак від вимог компенсації за свої втрати бізнесмен не відмовляється.
За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного "компромісу" щодо "Приватбанку"), щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу,
– написав американський дипломат.
Тим часом ще одна компанія Коломойського пішла на мирову з НБУ. Компанія "Арлан", яка належить бізнесмену, погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування. Їх НБУ видав "Приватбанку" до націоналізації.
Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.