Про це в ефірі 24 каналу розповів прессекретар посольства США Даніел Лангекамп. За його словами, посольство продовжує працювати з Україною.

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"Жодної причини для паніки нема. Посольство продовжую працювати. Ми продовжуємо виконувати низку завдань з Україною і продовжуємо їх підтримувати", – сказав Даніел Лангекамп.

Додаткові заходи – бажання перестрахуватись

"Цей крок вжитий бажанням додаткових особливих заходів безпеки. Тобто певною мірою перестрахуватись", – пояснив речник посольства США в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що у Росії є здатність дуже швидко змінити безпекову ситуацію й атакувати. Саме тому, за словами Даніела Лангекампа, хотіли пересвідчитись, що вживають необхідних кроків, щоб американські громадяни були у безпеці.

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"Саме тому видали нову пораду щодо подорожей в Україну і дозволили дипломатичному персоналу, поки що за бажанням, покинути посольство Сполучених Штатів", – додав Лангекамп.

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