"Никакой Украиной никогда он не был": пропагандист сделал скандальное заявление о Донбассе

Известный российский пропагандист Артем Шейнин сделал громкое заявление о том, что Донбасс никогда не был украинской землей.

Об этом он рассказал в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

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Я напомню, как создавали Донбасс, который был территорией России. Его вообще передали Украине, чтобы сохранить баланс в сельскохозяйственных и промышленных регионах. Никакой Украиной он никогда не был,

– заявил Шейнин.

В сети опубликовали видео с программой российского пропагандиста.

Слова о неукраинском Донбассе Шейнин говорит на 37 минуте эфира: