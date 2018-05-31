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"Никакой Украиной никогда он не был": пропагандист сделал скандальное заявление о Донбассе

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Российский пропагандист заявил, что Донбасс никогда не был украинским
Российский пропагандист заявил, что Донбасс никогда не был украинским / sharknews.ru

Известный российский пропагандист Артем Шейнин сделал громкое заявление о том, что Донбасс никогда не был украинской землей.

Об этом он рассказал в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

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Я напомню, как создавали Донбасс, который был территорией России. Его вообще передали Украине, чтобы сохранить баланс в сельскохозяйственных и промышленных регионах. Никакой Украиной он никогда не был,
– заявил Шейнин.

В сети опубликовали видео с программой российского пропагандиста.

Слова о неукраинском Донбассе Шейнин говорит на 37 минуте эфира:

 

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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