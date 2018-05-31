"Никакой Украиной никогда он не был": пропагандист сделал скандальное заявление о Донбассе
Известный российский пропагандист Артем Шейнин сделал громкое заявление о том, что Донбасс никогда не был украинской землей.
Об этом он рассказал в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".
Читайте также: Российского пропагандиста не пустили в Елисейский дворец
Я напомню, как создавали Донбасс, который был территорией России. Его вообще передали Украине, чтобы сохранить баланс в сельскохозяйственных и промышленных регионах. Никакой Украиной он никогда не был,
– заявил Шейнин.
В сети опубликовали видео с программой российского пропагандиста.
Слова о неукраинском Донбассе Шейнин говорит на 37 минуте эфира:
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии