Российского пропагандиста не впустили в Елисейский дворец

Во Франции журналиста российского пропагандистского телеканала Russia Today France не впустили на мероприятие в Елисейский дворец. Полицейский сказал журналисту, что он не может войти, потому что работает в RТ.

Об этом свидетельствует опубликованное видео RТ.

"Мсье, я не могу вас пропустить. У меня нет разрешения пропустить именно вас", – сказал полицейский.

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На это журналист сказал, что накануне разговаривал с представителем пресс-службы Марион Берет, которая заверила, что корреспондент сможет без проблем попасть на мероприятие по пресс-карте.

Впоследствии другой полицейский объяснил, что у них есть соответствующее предписание.

"Вот предписание. Оно вам известно. Думаю, вы не один. Президент ясно все сказал относительно Russia Today. Это не только вас касается, дело не в одном конкретном журналисте. Вы работаете в Russia Today, для вас доступ закрыт", – пояснил правоохранитель.