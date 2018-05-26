Российские пропагандисты пытались проникнуть в Украину: пограничники не впустили

Пограничники не пропустили на территорию Украины двух граждан России, которые оказались представителями росСМИ.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, эти граждане России прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси.

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Один из них не пропустили из-за того, что ездил на территорию оккупированного Крыма и после этого получил запрет въезжать на территорию Украины в течение трех лет.



Другой гражданин России, который пытался попасть в Украину, назвал целью своего визита отдых и, в частности, просмотр финала матча Лиги чемпионов УЕФА, который 26 мая состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.



Во время проверки украинские пограничники выяснили, что лицо имеет отношение к российскому пропагандистскому каналу "Россия".

Ранее в Госпогранслужбе отчитались, что в Украину уже прибыло 18 тысяч граждан на финальный матч ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом". Только 26 мая – 8 тысяч человек.