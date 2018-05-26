В "Борисполе" пограничники задержали иранца, который заявил, что он террорист
В субботу, 26 мая, в терминале Д аэропорта "Борисполь" группой реагирования отдела пограничной службы во время посадки на рейс в Стокгольм был задержан один из пассажиров. Задержанный гражданин Ирана заявил, что является террористом.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.
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"Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Лицо задержано. Багаж пассажира осмотрен с применением служебной собаки, натренированной на обнаружение взрывчатки", – отметил представитель ГПСУ.
Сейчас информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции, добавил Слободян.