В "Борисполе" пограничники задержали иранца, который заявил, что он террорист / Фото из соцсетей

В субботу, 26 мая, в терминале Д аэропорта "Борисполь" группой реагирования отдела пограничной службы во время посадки на рейс в Стокгольм был задержан один из пассажиров. Задержанный гражданин Ирана заявил, что является террористом.