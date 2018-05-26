У "Борисполі" прикордонники затримали іранця, який заявив, що він терорист
У суботу, 26 травня, в терміналі Д аеропорту «Бориспіль» групою реагування відділу прикордонної служби під час посадки на рейс до Стокгольму був затриманий один із пасажирів. Затриманий громадянин Ірану заявив, що є терористом.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.
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"Громадянин слідував транзитом з Тегерану. Особа затримана. Багаж пасажира оглянутий із використанням службової собаки, натренованої на виявлення вибухівки", – зазначив речник ДПСУ.
Зараз інформація про причетність даного громадянина до терористичних організацій перевіряється. На місце події була викликана слідчо-оперативна група Національної поліції, додав Слободян.
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