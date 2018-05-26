У "Борисполі" прикордонники затримали іранця, який заявив, що він терорист / фото із соцмереж

У суботу, 26 травня, в терміналі Д аеропорту «Бориспіль» групою реагування відділу прикордонної служби під час посадки на рейс до Стокгольму був затриманий один із пасажирів. Затриманий громадянин Ірану заявив, що є терористом.