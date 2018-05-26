Скільки вболівальників приїхали в Україну на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА: цифра від прикордонників

Українські прикордонники вже зустріли та оформили майже 10 тисяч громадян, які приїхали на фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. При цьому лише за останню добу – 7 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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Також, за результатами додаткової перевірки, не пропущено 6 громадян.

Основний потік припадає на столичні аеропорти. Однак непоодиноке прибуття громадян також фіксується через аеропорти Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська і через пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС,

– йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 26 травня, прикордонники вже почали зустрічати основний потік чартерів з вболівальниками, також до обіду очікується масове їх прибуття автобусами, переважно через західну ділянку кордону.

Загалом прикордонники готові до зустрічі гостей свята у 26 повітряних, 51 автомобільному та 53 залізничних пунктах пропуску. Для забезпечення прикордонного контролю в основних пунктах пропуску одночасно задіяно 800 прикордонників. Також близько 600 знаходяться у резерві. Крім того, на чергуванні знаходяться близько 100 інструкторів-прикордонників зі службовими собаками, 15 з яких – у столичному "Борисполі".