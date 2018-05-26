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Російські пропагандисти намагались проникнути в Україну: прикордонники не впустили

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Українські прикордонники не впустили російських пропагандистів
Українські прикордонники не впустили російських пропагандистів / 24 Канал

Прикордонники не пропустили на територію України двох громадян Росії, які виявились представниками росЗМІ.

Як інформує прес-служба Держприкордонслужби, ці громадяни Росії прилетіли до Києва рейсами з Мінська і Тбілісі.

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Одного з них не пропустили через те, що їздив на територію окупованого Криму і після цього отримав заборону в’їжджати на територію України впродовж трьох років.

Інший громадянин Росії, який намагався потрапити в Україну, назвав метою свого візиту відпочинок і, зокрема, перегляд фіналу матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який 26 травня відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві.

Під час перевірки українські прикордонники з’ясували, що особа має причетність до російського пропагандистського каналу "Росія".

Раніше у Держприкордонслужбі відзвітували, що в Україну вже прибуло 18 тисяч громадян на фінальний матч ЛЧ між "Ліверпулем" і "Реалом". Лише 26 травня – 8 тисяч осіб.

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Реал – Ліверпуль Держприкордонслужба Російська пропаганда ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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