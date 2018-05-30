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Російського пропагандиста не впустили у Єлисейський палац

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Пропагандиста Russia Today France не впустили у Єлисейський палац
Пропагандиста Russia Today France не впустили у Єлисейський палац / By24.org

У Франції журналіста російського пропагандистського телеканалу Russia Today France не впустили на захід до Єлисейського палацу. Поліцейський сказав журналістові, що він не може увійти, тому що працює в RТ.

Про це свідчить опубліковане відео RТ.

"Мсьє, я не можу вас пропустити. У мене немає дозволу пропустити саме вас", – сказав поліцейський.

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На це журналіст сказав, що напередодні розмовляв з представником прес-служби Маріон Бере, яка запевнила, що кореспондент зможе без проблем потрапити на захід по прес-карті.

Згодом інший поліцейський пояснив, що у них є відповідний припис.

"Ось припис. Він вам відомий. Думаю, ви не один. Президент ясно все сказав щодо Russia Today. Це не тільки вас стосується, справа не в одному конкретному журналістові. Ви працюєте в Russia Today, для вас доступ закритий", – пояснив правоохоронець.

Теги: Новини Франції Новини Росії Російська пропаганда журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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