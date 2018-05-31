"Ніякою Україною ніколи він не був": російський пропагандист зробив скандальну заяву про Донбас
Відомий російський пропагандист Артем Шейнін зробив гучну заяву про те, що Донбас ніколи не був українською землею.
Про це він розповів в ефірі програми "Час покаже" на "Першому каналі".
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Я нагадаю, як створювали Донбас, який був територією Росії. Його взагалі передали Україні, щоб зберегти баланс у сільсько-господарських та промислових регіонах. Ніякою Україною він ніколи не був,
– заявив Шейнін.
У мережі опублікували відео із програмою російського пропагандиста.
Слова про неукраїнський Донбас Шейнін каже на 37 хвилині ефіру:
Джерело: 24 канал
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