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"Ніякою Україною ніколи він не був": російський пропагандист зробив скандальну заяву про Донбас

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Російський пропагандист заявив, що Донбас ніколи не був українським
Російський пропагандист заявив, що Донбас ніколи не був українським / sharknews.ru

Відомий російський пропагандист Артем Шейнін зробив гучну заяву про те, що Донбас ніколи не був українською землею.

Про це він розповів в ефірі програми "Час покаже" на "Першому каналі".

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Я нагадаю, як створювали Донбас, який був територією Росії. Його взагалі передали Україні, щоб зберегти баланс у сільсько-господарських та промислових регіонах. Ніякою Україною він ніколи не був,
– заявив Шейнін.

У мережі опублікували відео із програмою російського пропагандиста.

Слова про неукраїнський Донбас Шейнін каже на 37 хвилині ефіру:

 

Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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