День рождения жена героя 9 сезона "Холостяка" праздновала беременной. С самого утра Никита Добрынин устроил для нее сюрприз. Когда Даша Квиткова была в постели, он зашел в спальню с розовыми шариками и подарком от французского ювелирного Дома Cartier.
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Как только именинница развернула пакет, то увидела золотой браслет из коллекции Juste un Clou. Его стоимость на официальном сайте составляет 7,5 тысяч долларов – более 200 тысяч гривен!
По словам Никиты Добрынина, он расщедрился на такой дорогой подарок, потому что Даша Квиткова давно о нем мечтала. Ювелирное изделие блогер надела сразу и не снимала его в течение всего дня.
Браслет Даши Квитковой / Скриншот из инстаграм-сторис Никиты Добрынина
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Напомним, недавно звездные супруги делали масштабные покупки:
- Никита Добрынин подарил жене автомобиль за более 2 миллионов гривен. Такой презент он сделал Даше Квитковой за сына, которого она родит со дня на день;
- еще в ноябре прошлого года пара приобрела дом за городом. Они более полугода готовились к переезду в собственный двухэтажный дом. На днях в имении завершился ремонт, который обошелся Даше и Никите в сумму, за которую можно было приобрести 2 квартиры в центре Киева.