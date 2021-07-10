День рождения жена героя 9 сезона "Холостяка" праздновала беременной. С самого утра Никита Добрынин устроил для нее сюрприз. Когда Даша Квиткова была в постели, он зашел в спальню с розовыми шариками и подарком от французского ювелирного Дома Cartier.

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Как только именинница развернула пакет, то увидела золотой браслет из коллекции Juste un Clou. Его стоимость на официальном сайте составляет 7,5 тысяч долларов – более 200 тысяч гривен!

По словам Никиты Добрынина, он расщедрился на такой дорогой подарок, потому что Даша Квиткова давно о нем мечтала. Ювелирное изделие блогер надела сразу и не снимала его в течение всего дня.



Браслет Даши Квитковой / Скриншот из инстаграм-сторис Никиты Добрынина

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Напомним, недавно звездные супруги делали масштабные покупки: