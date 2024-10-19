Об освобождении Никиты Шаульского, военнослужащего 21-й отдельной бригады НГУ, который пробыл в неволе более 2 лет, сообщила журналистка Диана Буцко.

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Потерял родных во время ракетной атаки

Известно, что Никита в составе ротно-тактической группы с первых дней полномасштабного вторжения оборонял Мариуполь. Дома парня ждут родители, тоже военные. К сожалению, защитника не дождались его 12-летний брат Максим и бабушка Валентина. Им это не позволили сделать оккупанты.

21 сентября ночью россияне ударили ракетой по жилому дому в Кривом Роге, убив пожилую женщину и ее внука.

Когда произошла трагедия, отец Никиты и Максима Андрей Андреевич, находился на Херсонском направлении.

12-летний Максим очень мечтал дождаться старшего брата. Подросток активно участвовал в акциях в поддержку пленных украинских военных. Он верил в победу Украины и переживал за каждого защитника.

Из плена вернулся нацгвардеец Никита Шаульский, чьи брат и бабушка погибли в Кривом Роге от удара российской ракеты. Об этом ему сообщат позже,

– написала в Facebook журналистка Диана Буцко.



Напомним, что домой вернулся правозащитник и воин ВСУ Максим Буткевич, а также любимый Марьяны Чечелюк, азовец Владислав Андрианов.