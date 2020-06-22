22 июня в Украине отмечается День скорби и памяти жертв войны. Именно в этот день 1941 года началась война между гитлеровской Германией и Советским Союзом, а поле боем стала территория Украины.

По случаю этого дня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение. Он напомнил, что война на территорию Украины пришла еще в сентябре 1939 года, когда первые бомбы упали на Львов, Самбор и Дрогобыч.

"А 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу. 79 лет назад, в четыре утра нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев", – отметил Зеленский.

В то же время Каждый третий украинец жалеет о распаде СССР

Президент Украины призвал вспомнить и почтить память всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы XX века. Ведь наше государство в этой кровопролитной войне потеряло около 10 миллионов человеческих жизней. А из-за войны не родилось почти 13 миллионов детей.

Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией,

– отметил Президент.

Несмотря на то, что со дня окончания войны прошло почти 75 лет, споры вокруг нее в Украине продолжаются и в дальнейшем.

"К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, была она "своей", или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Но война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, который вдохновляет. Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, – военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг – превратить его в мирную и счастливую страну для каждого украинца", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Слова Президента Украины поддержал и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наш долг – помнить героизм и отвагу тех, кто прошел эти темные времена, и уберечь будущие поколения от этой беды. Мы обязательно прогоним врага с украинской земли", – отметил глава правительства.

Вторая мировая война на территории Украины: главные даты

Вторая мировая война начала 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. К тому времени часть территория современной Украины входила в состав Польши.

В то же время Советский Союз 17 сентября перешел границу с Польшей и аннексировал территории современных западных регионов Беларуси и Украины. Также советские войска впоследствии захватили части Румынии, Финляндии и стран Балтии, которые отошли к его сфере влияния на основании пакта Молотова – Риббентропа.

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, который до этого был ее союзником.

Битва за Киев продолжалась 71 сутки – с 7 июля по 19 сентября 1941 года.

22 июля 1942 года вся территория современной Украины была захвачена нацистской Германией.

Во время оккупации более 2 миллионов украинцев были вывезены на принудительные работы в Третьего Рейха.

28 октября 1944 года состоялось изгнание нацистских оккупантов с территории современной Украины. На смену им пришла советская армия.

8 мая 1945 года в пригороде Берлина были подписаны акты о капитуляции Германии. Хотя бои с участием немецких войск продолжались еще около недели.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" подписан акт о безоговорочной капитуляции Японской империи. Самая большая война в истории человечества завершилась. От СССР этот документ подписал 40-летний генерал Кузьма Деревянко. Сам он был из села Косеновки, что на Уманщине.



Факты о Второй мировой войне и Украина / Инфографика Украинского института национальной памяти