22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування жертв війни. Саме в цей день 1941 року розпочалася війна між гітлерівською Німеччиною та Радянським Союзом, а поле боєм стала територія України.

З нагоди цього дня президент України Володимир Зеленський опублікував звернення. Він нагадав, що війна на територію України прийшла ще у вересні 1939 року, коли перші бомби впали на Львів, Самбір та Дрогобич.

"А 22 червня 1941-го війна прийшла в українську столицю. 79 років тому, о четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ", – зазначив Зеленський.

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Президент України закликав згадати та вшанувати всіх українців, які постраждали від найбільшої катастрофи XX століття. Адже наша держава у цій кровопролитній війні втратила близько 10 мільйонів людських життів. А через війну не народилося майже 13 мільйонів дітей.

Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією,

– відзначив Президент.

Попри те, що з дня закінчення війни минуло майже 75 років, суперечки навколо неї в Україні тривають і надалі.

"На жаль, та війна й досі породжує багато суперечок у суспільстві. Суперечок про те, чи вона була "своєю", чи "чужою". Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає. Ми будемо вічно пам’ятати кожного, хто загинув, – військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей. Пам’ятати про те, що ми не лише вижили в тій страшній війні, але й згодом здобули власну державу. І наш обов’язок – перетворити її на мирну та щасливу країну для кожного українця", – наголосив Володимир Зеленський.

Слова Президента України підтримав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Нашим обов’язком є пам’ятати героїзм та відвагу тих, хто пройшов ці темні часи, та вберегти майбутні покоління від цього лиха. Ми обов’язково проженемо ворога з української землі", – відзначив очільник уряду.

Друга світова війна на території України: головні дати

Друга світова війна розпочала 1 вересня 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну. На той час частина територія сучасної України входила до складу Польщі.

Водночас Радянський Союз 17 вересня перейшов кордон з Польщею та анексував території сучасних західних регіонів Білорусі та України. Також радянські війська згодом захопили частини Румунії, Фінляндії та країн Балтії, що відійшли до його сфери впливу на підставі пакту Молотова — Ріббентропа.

22 червня 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз, який до цього був її союзником.

Битва за Київ тривала 71 добу – з 7 липня по 19 вересня 1941 року.

22 липня 1942 року вся територія сучасної України була захоплена нацистською Німеччиною.

Під час окупації понад 2 мільйони українців були вивезені на примусові роботи до Третього Рейху.

28 жовтня 1944 року відбулося вигнання нацистських окупантів з території сучасної України. На заміну їм прийшла радянська армія.

8 травня 1945 року в передмісті Берліна було підписано акти про капітуляцію Німеччини. Хоча бої за участі німецьких військ тривали ще близько тижня.

2 вересня 1945 року на борту американського лінкора "Міссурі" підписано акт про беззастережну капітуляцію Японської імперії. Найбільша війна в історії людства завершилася. Від СРСР цей документ підписав 40-річний генерал Кузьма Дерев'янко. Сам він був із села Косенівка, що на Уманщині.



Факти про Другу світову війну та Україну / інфографіка Українського інституту національної пам'яті