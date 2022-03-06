Никого не бросим и очень быстро вернемся, – Резников о "зеленых коридорах"
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Министр обороны Украины отметил, что о каждом украинце, который страдает от оккупантов, помнят. И что их заберут как только удастся организовать "зеленые коридоры".
Алексей Резников подчеркнул, что оккупанту не удается достичь поставленных целей. А все потому, что ВСУ, тероборона, каждый доброволец, а также каждый украинец продолжает защищать родную землю.
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Также он отметил, что украинские чиновники делают все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров. Все для того, чтобы вывести мирное население из-под обстрелов, а также обеспечить подвоз гуманитарной помощи.
Мы никого не бросим и очень скоро вернемся,
– подчеркнул министр.
Алексей Резников отметил, что украинцы уже не боятся искусственно созданного образа "великой России". Так что и весь мир должен это сделать. Помните, что каждый украинец борется изо всех сил, и что наша победа приближается с каждым днем.
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