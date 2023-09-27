Так, Кеосаян начал проклинать Пашиняна, желая ему унижений. Соответствующее видео с пропагандистом распространяется в сети, информирует 24 Канал.

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Российские пропагандисты проклинают премьер-министра Армении

На обнародованном видео можно увидеть, как Тигран Кеосаян назвал Николая Пашиняна предателем и раскритиковал его действия.

Всех во главе с предателем Пашиняном нужно судить, а затем пожизненно посадить. Но не в камеру, а в яму. И приводить армянских школьников. Показывать на зловонную и заросшую грязными волосами тварю на дне ямы и говорить им: "Вот предатель, виновный в тысячах смертей и унижении нашего народа. А теперь, ребята, все дружно у него плюнем". Я желаю тебе, дрянь, именно такого результата. И желаю тебе очень много лет жизни, чтобы ты максимально долго умолял Бога, в которого ты, впрочем, не веришь, о смерти. И чтобы она, смерть, к тебе не пришла,

– заявил пропагандист.

Кеосаян начал проклинать Пашиняна: смотрите видео

Пашинян заявил о провале российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российский "миротворческий" контингент, находившийся в Нагорном Карабахе с 2020 года, еще до начала "спецоперации" Азербайджана.

Так, глава Армении в своем видеообращении подчеркнул, что российские СМИ отмечают, что якобы Ереван "переводит вину за свои неудачи" на Россию. Однако Пашинян опровергает это утверждение.