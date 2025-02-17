Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кима, начальника Николаевской ОГА, в эфире телемарафона.

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Какова ситуация в Николаевской области после обстрела

По словам Виталия Кима, враг попал по одной из подстанций, но существенных последствий нет.

По теплоснабжению, то по состоянию на 8 утра все оно в области восстановлено, однако пока температура несколько ниже нормы, поскольку она растет постепенно. За сутки температура отопления уже должна дойти до нормативных норм.

Ким заверил, что вся процедура по восстановлению теплоснабжения пройдена, однако есть вероятность, что из-за аномально холодной погоды трубы кое-где могли замерзнуть или требуют развоздушивания. Он поблагодарил энергетиков и ЖЭКов за координированную работу.

Больницы же сейчас питаются от автономных систем отопления, которые передала Дания. Однако, к сожалению, их на все медицинские учреждения не хватает, поэтому определенным дают приоритет. Речь идет о тех отделениях, где это критически необходимо, для них таких систем хватает. Также Ким добавляет, что на медицинские учреждения устанавливают солнечные батареи, чтобы обеспечить их автономность.