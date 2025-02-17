Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кіма, начальника Миколаївської ОВА, в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація у Миколаївській області після обстрілу

За словами Віталія Кіма, ворог влучив по одній з підстанцій, але суттєвих наслідків немає.

Щодо теплопостачання, то станом на 8 ранку усе воно у області відновлено, однак поки що температура дещо нижче від норми, оскільки вона зростає поступово. За добу температура опалення вже повинна дійти до нормативних норм.

Кім запевнив, що уся процедура з відновлення теплопостачання пройдена, однак є імовірність, що через аномально холодну погоду труби подекуди могли замерзнути або потребують розповітрювання. Він подякував енергетикам та ЖЕКам за координовану роботу.

Лікарні ж зараз живляться від автономних систем опалення, які передала Данія. Однак, на жаль, їх на всі медичні заклади не вистачає, тому певним дають пріоритет. Йдеться про ті відділення, де це критично необхідно, для них таких систем вистачає. Також Кім додає, що на медичні установи встановлюють сонячні батареї, щоб забезпечити їх автономність.