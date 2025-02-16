Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Заметим, в результате российской атаки на Николаев есть раненый.

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Атака на Николаев 16 февраля: дрон взорвался на детской площадке

Вражеский дрон взорвался прямо на детской площадке, на расстоянии 20 метров от дома. В результате взрыва в соседних зданиях выбиты оконные рамы, повреждены межкомнатные двери.

Российский БПЛА взорвался на детской площадке: смотрите видео

Весь двор покрыт обломками конструкций и строительных материалов. Люди пытаются привести в порядок свое пострадавшее жилье.

Последствия российской атаки на Николаев / Фото "Радио Свобода"

Городской голова заявил, что российские террористы ночью атаковали объект критической инфраструктуры. Вследствие этого часть людей осталась без тепла.

"С самой ночи делаем все, чтобы определить объемы проведения ремонтных работ, чтобы вернуть теплоснабжение в дома горожан", – отметил Сенкевич.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате российской атаки получил ранения 64-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.