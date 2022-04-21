Николаев ночью атаковали кассетными снарядами: один человек погиб

Российские убийцы продолжают обстреливать Николаев кассетными снарядами. За предыдущую ночь они ранили 3 человек.

Об этом 21 апреля сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что один человек получил ранения и умер в больнице.

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"Обращаю ваше внимание, что все эти люди в момент обстрелов находились на улице, несмотря на комендантский час", — подчеркнул Сенкевич.

Новый взрыв

По словам мэра, недавно над Николаевом снова прогремел взрыв. Он еще раз призывал не находиться возле окон и оставаться дома во время комендантского часа.

Сенкевич рассказал, что город во всех районах электрофицирован, но есть единичные случаи отключения. Есть также проблемы с перепадами напряжения. Они возникают из-за повреждений высоковольтных сетей.

Что касается водоснабжения, то продолжают восстановление сетей. Кроме этого, ежедневно есть подвоз технической воды. Газ жителям города подают в штатном режиме.

После ночных обстрелов без газа были жители 7 домов в центре Николаева, но за день службы все отремонтировали – газоснабжение возобновили,

– сказал мэр.

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