Такую информацию подтвердили в ГСЧС. В результате вражеской атаки вспыхнуло 5 пожаров в жилом секторе и на объектах промышленности.
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По городу остались снаряды
Местные спасатели сообщили о многочисленных случаях обнаружения взрывоопасных предметов в жилом секторе. Масштабы разрушения в Николаеве на данный момент еще устанавливаются.
Ранее городской глава Александр Сенкевич объяснил, что россияне, как и по всей Украине, цинично целились именно по домам мирных жителей. О пострадавших или жертвах пока ничего неизвестно.
Оккупанты попали в жилые дома / Фото ГСЧС
Россияне обстреляли Николаев / Фото ГСЧС
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