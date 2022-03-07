Таку інформацію підтвердили у ДСНС. Внаслідок ворожої атаки спалахнуло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості.

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По місту залишилися снаряди

Місцеві рятувальники повідомили про численні випадки виявлення вибухонебезпечних предметів житловому секторі. Масштаби руйнування у Миколаєві наразі ще встановлюються.

Важливо! Якщо бачите снаряд, який не розірвався, не підходьте, не піднімайте і не намагайтеся самостійно пересунути його. Телефонуйте піротехнікам на 101, 102.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що росіяни, як і по всій Україні, цинічно цілився саме по будинках мирних жителів. Про постраждалих або жертв поки нічого невідомо.



Окупанти поцілили у житлові будинки / Фото ДСНС



Росіяни обстріляли Миколаїв / Фото ДСНС

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